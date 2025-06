Porto Alegre terá drive-thru para descarte de eletrônicos e eletrodomésticos; veja onde depositar aparelhos

Edição de 2023 do descarte dos eletrônicos.

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Porto Alegre realiza, no próximo sábado (7), mais uma edição do drive-thru para descarte de resíduos eletrônicos e eletrodomésticos. A ação acontecerá no Parque Moinhos de Vento (Parcão), das 10h às 17h.