Por que a guerra entre Israel e Irã não vai acabar - ou vai acabar muito mal

Pode até haver um cessar-fogo daqui alguns dias entre Israel e Irã, mas não uma paz duradoura. Os dois lados têm antagonismos viscerais, que impossibilitam observarmos qualquer luz no fim do túnel.

O Irã defende a eliminação de Israel - logo, se os aiatolás armados com bomba atômica serão uma ameaça não só à segurança regional, mas à existência do Estado israelense.

Ao mesmo tempo, eles veem no arsenal nuclear a única forma de dissuasão, a fim de evitar justamente o que está ocorrendo - o passeio dos caças israelenses nos céus iranianos.

Pelo olhar de Israel, o Irã é uma ameaça existencial. Assim, a guerra só acabaria com a total eliminação do programa nuclear iraniano, o que apenas vai ocorrer se os EUA se envolverem no conflito, "emprestando" a superbomba anti-bunker, MOP, capaz de penetrar nas profundezas de Fordow, onde ficam os laboratórios.

Outra opção: mudança de regime - algo que, certamente, está sobre as mesas de Benjamin Netanyahu e Donald Trump. Mas essa estratégia remete à aventura americana no Afeganistão e no Iraque.