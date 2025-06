Pimenta vai representar PT em ato de solidariedade a Cristina Kirchner

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O deputado federal gaúcho e ex-ministro da Reconstrução do RS, Paulo Pimenta , irá representar o Partido dos Trabalhadores (PT) em um ato de solidariedade à ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner .

O parlamentar, que também atuou como ministro da Secom no governo Lula, viajará a Buenos Aires na próxima quarta-feira (18) para o evento.

Conforme nota publicada no Instagram do PT, Cristina enfrenta "desde 2015 uma perseguição política baseada em lawfare — uso do Judiciário para fins políticos —, além de uma campanha de ódio, mentiras e violência promovida pela extrema direita e pela grande mídia".