Para evitar caos do Iraque, mudança de regime no Irã deixou de ser prioridade

A julgar as declarações erráticas de Donald Trump durante a "Guerra dos 12 dias" no Oriente Médio, a essa altura estaríamos vendo um vácuo político no Irã e uma guerra civil no território persa, semelhante ao que testemunhamos no Iraque pós-Saddam Hussein, a partir de 2003. Como se viu nos últimos dias, não é difícil derrubar a ditadura teocrática dos aiatolás - a força aérea do regime ficou no chão durante esse conflito e Israel tinha supremacia aérea nos céus iranianos. O desafio é o que colocar no lugar em Teerã.