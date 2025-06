Papa Leão XIV nomeia dom Jaime Spengler para cargo no Vaticano

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O arcebispo metropolitano de Porto Alegre , cardeal Dom Jaime Spengler , foi nomeado membro do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica da Santa Sé . A nomeação ocorreu nesta terça-feira (24) pelo papa Leão XIV.

O Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica é um dos órgãos centrais da Cúria Romana, responsável por acompanhar, orientar e regulamentar todas as formas de vida consagrada na Igreja Católica. No cargo, os membros acompanham e supervisionam Ordens e Congregações religiosas, institutos seculares e sociedades de vida apostólica.