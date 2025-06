Papa Leão XIV é parente de Madonna e Justin Bieber? Entenda a árvore genealógica

Madonna, papa Leão XIV e Justin Bieber. @madonna, TIZIANA FABI, ROBYN BECK / Instagram / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O papa Leão XIV é o primeiro líder da Igreja Católica nascido nos Estados Unidos. Só por isso já é um fato curioso para uma instituição que, por séculos, teve pontífices europeus. Mas uma informação que circulou no fim de semana e chamou a atenção na internet foi o parentesco — ainda que distante — do Santo Padre com artistas como Madonna e Justin Bieber.

A revelação foi publicada pelo jornal americano The New York Times, em reportagem do jornalista Henry Louis Gates Jr. O trabalho de pesquisa conseguiu rastrear até 12 gerações anteriores. As análises, feitas em parceria com genealogistas da American Ancestors e do Cuban Genealogy Club de Miami, incluem dados do censo do ano de 1573 de Isla, uma pequena cidade no norte da Espanha, que mostram que quatro de seus 11º bisavós eram listados como "hidalgos", membros da baixa nobreza espanhola.

Aliás, a árvore genealógica do cardeal Robert Prevost revela que sua família está intrinsecamente ligada à imigração para diversas partes. Entre seus ancestrais, há 40 da França, 24 da Itália, 21 da Espanha, 10 de Cuba, 6 do Canadá, 1 do Haiti e 1 de Guadalupe. Outros 22 são americanos.

E, durante as pesquisas, surgiram conexões inesperadas: por meio de um ancestral canadense, Louis Boucher de Grandpré, nascido no Quebec, o papa é parente distante de personalidades como os ex-primeiros-ministros do Canadá Pierre e Justin Trudeau; a atriz Angelina Jolie; a ex-primeira-dama dos Estados Unidos e política democrata Hillary Clinton; o escritor Jack Kerouac; e os cantores Justin Bieber e Madonna.