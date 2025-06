Painel debaterá 160 anos da Guerra do Paraguai

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Associação Riograndense de Imprensa (ARI) promoverá um debate nesta terça-feira (10) sobre os 160 anos da Guerra do Paraguai . O evento, gratuito, ocorrerá às 19h na sede da instituição.

O encontro reunirá Cesar Augusto Guazzelli , pós-doutor pela Universidade Nacional de General Sarmiento (Argentina), pela Universidade de Lisboa (Portugal) e pela Universidade Federal de São Paulo, e Mauro César Silveira , jornalista, doutor em História Ibero-americana pela PUCRS e autor do livro "A Batalha de Papel: A Charge como Arma na Guerra Contra o Paraguai ".

A Guerra do Paraguai (1864-1870), também conhecida como Guerra da Tríplice Aliança, foi o maior conflito armado da América do Sul no século XIX. O confronto opôs o Paraguai, governado pelo marechal Francisco Solano López, à aliança formada por Brasil, Argentina e Uruguai.