Padre gaúcho que trabalha no Vaticano se reúne com papa Leão XIV

O padre gaúcho Antônio Hoffmeister, que atualmente ocupa cargo de Oficial da Seção de Língua Portuguesa na Secretaria de Estado do Vaticano, teve seu segundo encontro com o papa Leão XIV. A reunião ocorreu na última quinta-feira (5), poucos dias antes de o Pontífice completar um mês no cargo, durante um encontro do líder da Igreja Católica com os funcionários da Secretaria.