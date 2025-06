Os principais aspectos do primeiro mês do papa Leão XIV

Papa Leão XIV foi eleito em 8 de maio de 2025. Tiziana FABI / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Durante a tradicional homilia na Praça de São Pedro no Vaticano no domingo (8), o papa Leão XIV pregou aos fiéis que abram as fronteiras e rejeitem a "lógica da exclusão". A fala ocorreu exatamente no dia em que Robert Prevost completou um mês do papado.

Para o padre e teólogo Érico Hammes, professor emérito da PUCRS, o primeiro mês de Leão XIV ratifica pontos como a escolha do seu nome, do lema de unidade e da sua disposição em favor da paz. O religioso ainda acredita que a fala feita pelo Pontífice no domingo reforça o trabalho feito nesse período.

— O tema da paz e, ao mesmo tempo, da missão. A missão entendida não apenas no sentido de ir para fora do ambiente em que se vive, mas também de responsabilidade. Diria que ele cumpre duas dimensões da condição da Igreja: a interna, que implica estruturas, organização, diálogo, busca de unidade, e a dimensão para fora, isso é, para o mundo.

Hammes também destaca as falas do Papa na superação das guerras, além da preocupação com os aspectos ambientais, assunto que já era tratado pelo antecessor, Francisco. Outras ações remetem à escolha do nome Leão XIV: