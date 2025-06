Os brasileiros estão cansados da polarização entre Lula e Bolsonaro

Somente no dia em que os dois saírem de cena é que haverá alguma reconciliação no Brasil: os amigos de grupos de WhatsApp voltarão a se falar, a paz retornará aos almoços de família e até, quem sabe, o esgoto das redes sociais será saneado .

A ganância pelo poder fez mais mal à esquerda do que à direita. Não há herdeiro do lulismo. Em 2018, na prisão, o então ex-presidente adiou o quanto pode a indicação de Fernando Haddad como candidato, o que prejudicou as chances do ministro. Bolsonaro repete a tática.

Isso nos leva ao segundo aspecto importante do diagnóstico da Quaest. Há um campo aberto imenso a ser ocupado pelos governadores com ambição de disputar o Planalto: Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Ratinho Júnior, do Paraná, Romeu Zema, de Minas Gerais, Ronaldo Caiado, de Goiás, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul.