OAB-RS lança Cidade da Advocacia 2025; inscrições estão abertas

A OAB-RS e a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul (CAARS) lançaram oficialmente nesta quinta-feira (5) a Cidade da Advocacia 2025. No evento, também foram abertas as inscrições gratuitas para a edição deste ano, que será realizada de 5 a 9 de agosto, no Cais Embarcadero, em Porto Alegre.