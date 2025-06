"O tema não pode ser contaminado por paixões político-ideológicas", diz presidente da comissão que irá analisar regulamentação da IA

Deputada federal Luísa Canziani (PSD-PR). Assessoria de Comunicação / Divulgação

A Câmara dos Deputados instalou no fim do mês passado uma comissão especial que analisará a regulamentação do uso e desenvolvimento da inteligência artificial (IA) no país. A deputada federal Luísa Canziani (PSD-PR) presidirá o grupo. Ela conversou com a coluna sobre como será o trabalho.

Qual o propósito da comissão?

Ela tem uma composição de 34 membros titulares e 33 suplentes. Então, somos uma comissão grande que foi instalada por ordem do presidente Hugo (Motta) para analisar um projeto que chegou do Senado. Um projeto que, de alguma forma, busca trazer uma regulação jurídica para o tema da inteligência artificial. E qual é o escopo da comissão? É que justamente a Câmara dos Deputados possa fazer a análise do texto, mas com possibilidade de um amplo debate. Que possamos promover uma série de audiências públicas. Inclusive, há previsão no plano de trabalho de seminários regionais e de um internacional. Pretendemos debater com profundidade esse tema. Obviamente, sempre com o respaldo do presidente Hugo, sob a liderança também do nosso relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, e com a participação de todos os membros. E também da sociedade civil organizada, da academia, dos desenvolvedores de inteligência artificial, dos trabalhadores. Vamos envolver a todos, sem dúvida alguma, nesse debate amplo.

Quais os principais pontos que serão debatidos?

O plano de trabalho se estende pelo ano todo. Vamos falar dos conceitos de inteligência artificial, das experiências internacionais, do que os países estão fazendo em termos de regulação, de que forma isso também se ajusta a nossa realidade, dos direitos autorais, que é um tema que aparece no texto, da questão da classificação dos riscos, do modelo regulatório, que é o modelo que hoje está imperando a regulação setorial, então tudo isso fará parte das discussões da comissão. Importante também frisar que vamos trazer duas outras discussões importantes para dentro da comissão especial: a questão de educação, de letramento digital, e também a questão da empregabilidade. A substituição e a perda de empregos.

Quais são as principais preocupações diante desse assunto?

Na minha percepção, vamos, por meio dos trabalhos da comissão, sempre ter em mente e tentar responder aos seguintes questionamentos: de que forma não inibir inovação e fazer com que a inteligência artificial possa gerar oportunidades em termos de desenvolvimento econômico, em termos inclusive de redução de desigualdades sociais no nosso país? De que forma vamos proteger a integridade física e moral dos cidadãos brasileiros? Vamos proteger os direitos fundamentais? Acho que esse é o questionamento que vai direcionar as nossas discussões na Câmara dos Deputados: de que forma encontrar esse equilíbrio de proteção e não inibir a inovação? Esse é o nosso questionamento e nosso desafio. De que forma fazer com que o Brasil inove, avance, desenvolva inteligência artificial, mas resguardando aquilo que é mais caro para todos nós, que são os nossos direitos.

O plano de trabalho inclui um seminário internacional. Quais exemplos internacionais de regulação chamam a atenção de vocês?

O mundo está vivenciando o desafio regulatório em torno da inteligência artificial. Os países também estão pensando e muitas vezes repensando nas suas legislações já aprovadas. Nós temos a União Europeia, que aprovou o AI Act, que está sendo questionado. Os Estados Unidos também estão repensando a implementação da sua regulação. Temos de ter esse olhar atento para essas experiências internacionais, vendo, obviamente, de que forma podemos, com essas experiências, adaptar a nossa realidade jurídica, institucional e social aqui no Brasil. Precisamos ter sempre esse olhar atento para essas experiências internacionais, sempre também com a preocupação da não aprovar uma legislação que fique obsoleta. Porque nós temos a inteligência artificial se transformando a cada dia e corremos o risco, a depender da regulação, de promover uma legislação que ela seja ultrapassada. E também esse cuidado, olhando também para o que o mundo tem elaborado em termos regulatórios.

A comissão vai analisar redes sociais?

Sempre temos de ter em mente que estamos analisando um texto que veio do Senado. E o texto expressamente diz que a legislação aprovada não se refere à regulação das plataformas e nem à mediação dos conteúdos na internet. Ele já traz esse dispositivo, dissociando completamente as discussões. E na Câmara o nosso papel é no sentido de separar, de dissociar completamente essa discussão. Porque na nossa visão, esse tema não pode ser contaminado por paixões político-ideológicas. Estamos falando de uma tecnologia que é extremamente transversal, que está em tudo, em todas as áreas. É uma tecnologia revolucionária, que está impactando a maneira com que se relacionamos, trabalhamos, educamos, com que vivemos. Não queremos contaminar com a discussão da regulação das plataformas. Obviamente que estamos falando de temas que vão impactar, por exemplo, as eleições, que vão impactar o nosso dia a dia e que vão conseguir resguardar, obviamente, os nossos cidadãos. Mas serão duas legislações completamente distintas e dissociadas.

Você falou, recentemente, que a Câmara não pode ser uma mera espectadora desse debate. Qual o papel da Câmara?

Que a Câmara tem também seu papel de protagonista na discussão da inteligência artificial. E nós teremos protagonismo nessa discussão. Nós temos uma composição na comissão especial, que é uma comissão extremamente técnica e qualificada. Nós temos deputados que estão ambientados, familiarizados, inclusive, com o tema da inovação e da transformação digital e da própria inteligência artificial. Nós debateremos com profundidade o tempo que a Câmara achar necessário, que a comissão especial achar necessário, inclusive, para entregarmos a melhor legislação ao Brasil. Ouvindo a todos, conversando com diferentes frentes, com a academia, com as nossas startups, com os nossos desenvolvedores, com os trabalhadores, com professores, com o setor produtivo. Pretendemos ampliar esse diálogo para que possamos fazer as alterações que forem necessárias do texto que veio do Senado.

Os desenvolvedores brasileiros de inteligência artificial terão algum benefício?

Em relação aos desenvolvedores temos de ter cautela. Porque a depender da legislação, o custo de conformidade vai ser muito grande. E quando falamos de custo de conformidade, não falamos de grandes empresas, não falamos de big techs, falamos principalmente de pequenos e médios desenvolvedores. Na minha percepção, é uma preocupação que devemos ter, olhando para o desenvolvimento de forma geral no país. De que forma incentivamos com que um jovem possa desenvolver inteligência artificial, com que ele não tenha entraves para o desenvolvimento da tecnologia e da inovação. De que forma fazermos com que a inovação em inteligência artificial chegue até todos os brasileiros, não deixe ninguém para trás.

Hoje temos um grande debate sobre as plataformas internacionais se adequarem às legislações brasileiras. Isso estará em debate sobre as empresas de inteligência artificial se adequar às leis do Brasil?

A partir do momento que aprovamos uma legislação em âmbito federal, obviamente essa legislação abarca os investimentos, não só internacionais, mas nacionais também. Então elas teriam que se regularizar e daí a nossa preocupação: de que forma não só atrair investimentos internacionais, mas fazer com que o Brasil esteja no mapa de inteligência artificial, no mapa global de inteligência artificial.

