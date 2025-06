O que Lula disse a Cristina Kirchner em telefonema após a condenação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O presidente Lula prestou solidariedade à ex-presidente argentina Cristina Kirchner após a condenação por fraude emitida pela Suprema Corte da Argentina. Uma ligação telefônica entre os dois líderes de esquerda ocorreu no fim da tarde de quarta-feira (11).

"Falei da importância de que se mantenha firme neste momento difícil. Notei, com satisfação, a maneira serena e determinada com que Cristina encara essa situação adversa e o quanto está determinada a seguir lutando", afirmou Lula em publicação no X.