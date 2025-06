O que esperar das conclusões do G7 sobre o conflito entre Irã e Israel

Foto do encontro desta segunda-feira em Kananaskis, no Canadá.

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Líderes dos sete países mais industrializados do mundo se reúnem nesta segunda-feira (16) e terça-feira (17) para a 51ª cúpula do G7 em Kananaskis, no Canadá. Embora o conflito entre Irã e Israel não estivesse originalmente na pauta principal, a crescente escalada de tensões tornou seu tratamento praticamente inevitável.