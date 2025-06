"Nunca me acostumei a trabalhar na Casa Branca", diz gaúcho que trabalhou com Kamala Harris

Ex-vice-presidente Kamala Harris e o gaúcho Fernando Brigidi. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Gaúcho de Porto Alegre, Fernando Brigidi trabalhou, durante o governo Joe Biden, no gabinete da vice-presidente Kamala Harris. Morando em Nova York, ele contou à coluna um pouco dos bastidores de seu período na Casa Branca.

Em 2021 você participou da campanha de Joe Biden e da vice Kamala Harris, que acabaram vencendo aquela eleição. O que mudou na sua vida?

Realizei um sonho de trabalhar na Casa Branca, de viajar o país com a vice-presidente, por mais de 22 Estados. Primeiro trabalhei no Ministério da Agricultura, nos primeiros dois anos do mandato, e, depois, no gabinete dela. Orgulho de representar os latinos no governo, e do que conseguimos construir, e, depois, nos 107 dias em que ela era candidata a presidente.

Qual era a sua função na Casa Branca?

Comecei como assessor, mas minha função no gabinete da vice-presidente depois era de diretor adjunto de engajamento político e relações institucionais. Na prática, significava que toda vez que ela viajava ou fazia um evento na Casa Branca, organizávamos os grupos políticos que tinham de estar representados. Então foi bem gratificante. Em março de 2024, fui com a vice-presidente a Selma, Alabama, para ela cruzar a ponte em que 59 anos antes negros tinham sido massacreatdos ao tentarem voltar. Cruzar a ponte com a primeira vice negra foi muito emocionante. Foi também no discurso dela que pela primeira vez alguém do primeiro escalão usou o termo "cessar-fogo" em relação à guerra no Oriente Médio.

Como era o convívio com Kamala Harris?

Era inspirador. A primeira mulher negra vice-presidente. Ela conta que, quando criança, participou de uma das primeiras turmas de um projeto piloto de integração entre crianças negras e brancas. Saber que ela veio daquele momento para o gabinete de vice-presidente era muito importante. Também pelas características dela: resiliência, de ter uma ambição muito grande. São coisas que me inspiravam e com as quais eu me identificava. Ela falava o tempo inteiro para nós que o serviço público é um sacrifício. Nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, a instituição privada paga muito mais e se tem muito mais liberdade. A vida pessoal é muito mais confortável. No serviço público, a gente trabalhava 24 horas por dia, sete dias por semana. Lembrava sempre que o trabalho que a gente fazia, nas nossas pequenas decisões no dia a dia, impactava milhões de pessoas.

Como era trabalhar dentro da Casa Branca?

Quando comecei, algumas pessoas me falavam "Tu vai acabar te acostumando". Eu nunca me acostumei. Todos os dias que eu entrava lá, eu me sentia muito especial. Como assisto muitos seriados americanos sobre política, parecia que eu estava literalmente vivendo um filme. Teve dois momentos impactantes: o primeiro foi quando eu participei da festa de Natal, dentro da Casa Branca, com o presidente. A gente estava jantando no salão dos banquetes, onde acontece aqueles jantares entre o presidente e um rei. Estávamos lá, eu e meu marido, jantando naquele espaço, e foi inacreditável. E um outro momento foi quando o presidente estava saindo do governo. Ele fez o último discurso social de dentro do Salão Oval, e a tradição, ele sai do Salão Oval e, depois, caminha para os salões, que são mais de cerimonial. Estava toda a equipe lá, eu estava lá. Foi super especial vê-lo se despedindo do país e de sua equipe, agradecendo a todo mundo. Ele disse para a gente manter a fé no povo americano, na democracia. A gente já imaginava que o governo Trump seria muito difícil para quem tem valores progressistas. Mesmo naquele momento ele estava tentando motivar a gente.

Houve algum outro momento emocionante?

Quando eu levei a minha mãe para Casa Branca, eu mostrei para a minha mãe o Salão Oval: uma professora pública estadual do Rio Grande Sul. Não são muitas as pessoas que têm essa experiência. Foi bem especial.

E o acesso ao presidente, como é que era?

Não é tão comum encontrá-lo nos corredores. O acesso ao presidente é bem restrito, obviamente, por segurança, porque tem muita gente indo para outras reuniões. Tem muita gente circulando. Mas a gente o via. Eu o vi em uma série de ocasiões, às vezes, saindo da Casa Branca, entrando no carro, ou nesses eventos mais sociais que a gente tinha com a equipe. Com a vice-presidente, obviamente, eu tinha mais contato por ser do gabinete dela.

Como tem acompanhado a crise com os migrantes?

O clima está muito, todo mundo está muito preocupado, e não é só os imigrantes, a população que nasceu aqui também está muito preocupada. Tem ocorrido o que alertamos na campanha: de que seriam deportados imigrantes que cometeram crimes, mas, na prática, o que tem sido feito é que crianças de quatro anos têm sido deportadas sozinhas ou tendo que falar com o juiz sobre o seu caso. Elas às vezes não falam inglês. Tem gente que veio para cá bebê, hoje tem 30, 40 anos, e está sendo deportado. É desumano.

E quais seus planos a partir de agora?

Primeiro eu queria relaxar um pouco, mas tenho conversado com várias pessoas e estamos pensando em como sermos úteis nesse momento em que tem tido uma série de movimentos autoritários e antidemocráticos vindo da Casa Branca. Como podemos nos posicionar, como o Partido Democrata pode se reorganizar e se reposicionar para lutar contra isso em questões como essa crise com os imigranes, mas também em relação à comunidade trans, uma série de grupos que têm sido diretamente atacados nesse momento. A gente sabe que os migrantes são só os primeiros, logo depois vão atacar outros e outros, e outros. Tenho usado aquela minha experiência (na Casa Branca), como latino, como imigrante, para combater esses movimentos do governo.

Vem ao RS de vez em quando?