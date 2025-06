"Meu papel é dar o máximo de contexto para o meu público, para que ele tire suas conclusões", diz influenciador Danúzio Neto

Danúzio Neto é criador de um dos maiores perfis brasileiro de inteligência de fonte aberta. Leandro Mocca

Professor e palestrante, Danúzio Neto é criador de um dos maiores perfis brasileiro de inteligência de fonte aberta (Osint). Ele esteve em Porto Alegre, participando de evento do Instituto de Estudos Empresariais (IEE) cujo tema foi A Geopolítica da guerra: passado, presente e futuro.

Como um profissional da área das Letras foi parar na geopolítica?

Em 2017, comecei a dar aulas preparatórias para concurso público. Existe uma matéria chamada atualidades. Como professor de redação, eu precisava falar um pouco de tudo. Não queria ensinar língua portuguesa. Queria ensinar atualidades. Eu precisava de um ambiente digital para encontrar meus alunos. Abri o perfil no Instagram em 2017. Tinha só 20 mil seguidores, porque era basicamente apenas os meus alunos. A partir da eclosão da guerra na Ucrânia, começaram a surgir outras pessoas interessadas, profissionais liberais, brasileiros que estão no Exterior e precisam se informar, toda sorte de gente interessada em notícias. Hoje, são cerca de 20 milhões de pessoas atingidas mensalmente pelo perfil.

Explique de forma simples o uso de fonte aberta.

É quando a pessoa foca em analisar apenas informações que estão disponíveis para todos. Eu fico colhendo essas informações diariamente e vou fazendo uma organização de tudo que chega até mim. Tenho contato com conteúdos de fontes pró-Ucrânia, pró-Rússia, fontes oficiais, diretamente no site do Kremlin ou diretamente na página da Casa Branca.

Mas você divulga essas informações direto ou reúne tudo e faz uma curadoria?

Depende. Quando estourou a guerra na Ucrânia, eu ia vendo essas fontes, esses canais, essas pessoas que estão envolvidas diretamente no conflito. Ia divulgando para o meu público de uma maneira encadeada, que fizesse sentido, como se fosse um storytelling, como se estivesse contando uma história para que as pessoas se sentissem lá na guerra.

Em tempo real?

É, em tempo real. Essa é a diferença do meu trabalho para o seu. Você estava no Vaticano no dia em que o Papa foi escolhido e talvez fosse quase impossível para você divulgar as informações na mesma velocidade que eu estava colocando para o meu público, porque eu estava recebendo não era só do Rodrigo, por exemplo, eu estava recebendo do Rodrigo e de mais cem jornalistas que estavam lá naquele momento, e de mais cem, 200, 300 testemunhas que estavam naquele momento lá, vivenciando aquilo.

Você tem alguns assuntos preferidos?

Eu gosto muito de fazer cobertura de guerra. Mas, infelizmente, o meu público não gosta tanto assim. A galera tem mais interesse por política nacional, o que está acontecendo com Lula, com Bolsonaro. Isso tem maior apelo. Mas, se eu pudesse, todo dia estaria falando, por exemplo, sobre Israel, sobre a Ucrânia, que eu acho que são assuntos mais interessantes: como a guerra está sendo travada hoje em dia, os tipos de drones...

Como você consegue identificar se as informações são verdadeiras?

Às vezes eu não consigo, o meu papel é dar o máximo de contexto possível para o meu público, para que ele próprio tire suas conclusões. O jornal normalmente se limita a falar noticiar: "O Ministério da Saúde de Gaza informou que houve 300 mortos". O que eu tento fazer para dar um contexto maior para o meu público é dizer: "O Ministério da Saúde de Gaza, que é comandado pelo Hamas, informou que..." Então, a pessoa tem uma informação a mais para ela própria tirar as conclusões. Quem me deu essa informação foi uma fonte aberta, no caso o Ministério da Saúde comandado pelo Hamas, pego o posicionamento de Israel também, naquele caso especificamente, coloco para o meu público e ele tem as ferramentas necessárias para tirar sua conclusão a partir do que eu apresentei ou investigar por conta própria, buscar outras fontes e analisar imagens. A ideia da Osint é justamente democratizar esse tipo de conhecimento, que não vai estar apenas comigo.

Como você avalia o cenário do mundo atual?

Vejo como uma reorganização dos impérios. Na Síria, por exemplo, derrubaram o Bashar al-Assad. A gente está pensando muito em Estados Unidos e China, e os outros atores acabam ficando ou irrelevantes ou invisíveis. Quem ajudou a derrubar o governo de Al-Assad, por exemplo, foi a Turquia. A Turquia busca, novamente, ter a sua zona de influência, como teve na década de 1920, como teve durante séculos, na verdade, com o Império Turco-Otomano. O movimento turco de tentar reconquistar zonas de influência no Oriente Médio se aproxima um pouco com o movimento russo de buscar aumentar a sua zona de influência, não só com a Ucrânia, mas com a Belarus, Moldávia, que é um movimento parecido com o da China que os EUA começam a desenhar em suas áreas de influência. A Rússia não se restringe ao Leste Europeu, começa também a disputar território na África. A Rússia buscando novas zonas de influência, a Turquia buscando suas zonas de influência, a China buscando suas zonas de influência e os Estados Unidos também. A época dos grandes impérios acabou com a Primeira Guerra Mundial, Mas enxergo hoje a reorganização desses impérios: de voltarem a ter a estrutura e a relevância que tiveram lá atrás.

Como avalia o advento da Inteligência Artificial?

Vejo como oportunidade, estamos vivendo em um mundo de confusão da realidade. A gente já não sabia, na verdade, muito bem o que era real ou não por causa dessas narrativas. As versões circulam muito rapidamente: a existência de espiões russos no Brasil, células terroristas na Tríplice Fronteira. Nesse mundo, as coisas já não são tão claras, agora com essas ferramentas de manipulação de imagem, de áudio, imagina o nível que vai ficar. Já temos hoje idosos que caem em golpes com uma mensagem de WhatsApp. Imagina quando a tecnologia estiver ainda mais avançada. Mas também vejo como oportunidade: o próprio trabalho dos jornalistas vai melhorar, vai valorizar os profissionais competentes, a sua capacidade de apuração de notícias.

