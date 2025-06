Médico gaúcho receberá prêmio internacional por contribuição na área da triagem neonatal

O médico geneticista e professor titular de Genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Roberto Giugliani , recebeu o Prêmio Guthrie — ISNS-Revvity de 2024, a mais alta distinção mundial na área de triagem neonatal.

O prêmio é concedido anualmente pela International Society of Neonatal Screening (ISNS) e reconhece os profissionais que fizeram grandes contribuições para o avanço da triagem neonatal no mundo . A entrega oficial da premiação ocorrerá em 2026.

Na sua trajetória, em 1982, criou a Unidade de Genética Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre , que foi pioneira na introdução do teste do pezinho no Estado em 1984.

— Esse reconhecimento é importante para o Brasil, especialmente no momento em que buscamos expandir o teste do pezinho no âmbito do SUS. Ele fortalece nossa atuação e a nossa luta para aumentar o número de doenças incluídas no teste e o número de crianças beneficiadas — afirmou Giugliani.