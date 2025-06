Mais de 41 mil pets do Rio Grande do Sul contam com "RG animal"

Frente do documento, no verso consta o nome e telefone do tutor. Vitor Netto / Agência RBS

Lançado este ano, o SinPatinhas — Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos — é uma ferramenta digital do governo federal para registrar cães e gatos em todo o território nacional. A plataforma já contabiliza mais de 620 mil animais cadastrados, sendo 41 mil no Rio Grande do Sul.

O SinPatinhas é gerenciado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). Basicamente, trata-se de um "RG animal". O objetivo é tirar os pets da invisibilidade, reunindo dados para o planejamento de políticas públicas de bem-estar animal.

— O SinPatinhas tem todo um arcabouço de plano de fundo, que vai trazer dados para o governo federal, para que entenda o que é essa população, quantos cães, quantos gatos... Por exemplo: temos que 52% dos animais cadastrados não estão castrados e apenas 9% estão microchipados. Ou seja, isso já sinaliza que tipo de política pública eu preciso avançar — explica a diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do MMA, Vanessa Negrini.

Na plataforma, os tutores podem registrar seus animais com informações como local de residência, se é castrado e se possui microchip, entre outros dados. Veterinários e agentes de saúde também podem acrescentar informações ao banco de dados dos pets já cadastrados, como vacinas e doenças. Abrigos e ONGs também podem realizar o cadastro.

— O médico veterinário, por exemplo, registra as doenças, os óbitos, as causas, de forma que direciona esforços também para outras áreas, como de controle de zoonoses. Se há incidência de leishmaniose, de esporotricose, de raiva, então quais são os esforços das áreas de saúde que eu preciso direcionar para aquele Estado, para aquele município? — questiona.

Vanessa lembra que o sistema é totalmente gratuito e que a adesão ao SinPatinhas é voluntária. A plataforma também possui um QR Code, que pode ser fixado na coleira do animal e permite que, em caso de perda, qualquer pessoa consiga localizar o tutor e ajudar no retorno do pet para casa.

Para cadastrar o animal, é preciso acessar este link e ter uma conta no Gov.br.

Dados do RS

Segundo informações do sistema do MMA atualizadas no dia 2 de junho, o Rio Grande do Sul tinha 41.238 animais registrados. Do total: