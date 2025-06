"Lula perde influência no Exterior e é impopular em casa", diz The Economist

Presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (esq.), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (dir.), vivem momento de crise com governo federal.

The Economist, a bíblia do liberalismo, lançou mais um petardo contra o governo Lula. Em texto neste final de semana, intitulado "Presidente brasileiro perde influência no Exterior e é impopular em casa", a revista britânica diz que o brasileiro colocou o país no mapa, mas não se adaptou a um mundo em transformação.