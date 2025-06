Juventude evangélica, que nasceu no RS há cem anos, será homenageada na Câmara, em Brasília

Fundada em 31 de maio de 1925, no vilarejo de Hartzpikade (hoje Nova Hartz, no Rio Grande do Sul), a Juventude Evangélica Luterana do Brasil (JELB) surgiu para unir jovens luteranos em torno da fé cristã. Desde então, tem desempenhado um papel fundamental na formação espiritual e na promoção de valores.