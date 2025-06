Irã vai se reunir com chanceleres europeus nesta sexta-feira 

Iran's Ministry of Foreign Affairs / Ho/AFP

Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi.

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Em meio à possível participação dos Estados Unidos no conflito entre Israel e Irã e ao eventual apoio dos americanos a Benjamin Netanyahu, o Irã se reunirá nesta sexta-feira (20) com chanceleres de países europeus para discutir a escalada das tensões no Oriente Médio.