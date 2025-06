Indústria e agronegócio são destaques no Prêmio Exportação RS 2025; veja os vencedores

Cerimônia oficial da premiação de 2025 ocorrerá no dia 14 de agosto. Prêmio Exportação RS / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Os vencedores da 53ª edição do Prêmio Exportação RS, a maior premiação do setor exportador do Sul do Brasil, foram divulgados na tarde desta quinta-feira (26). Ao todo, 60 empresas serão premiadas. Porém, cinco companhias dos setores industrial e do agronegócio gaúcho receberão as distinções Ouro e Diamante: Randon, Vinícola Aurora, Dubai Alimentos, Maxiforja e Noko Química.

Entre as homenageadas com a Distinção Diamante — concedida a empresas que vencem o prêmio por cinco anos consecutivos — estão a Randon, gigante brasileira de implementos rodoviários; a Vinícola Aurora, maior cooperativa vinícola do país; além da Maxiforja e da Noko Química.

Já a Dubai Alimentos, marca consolidada no mercado nacional e internacional de alimentos, foi premiada com a Distinção Ouro pelo 10º ano consecutivo, reforçando sua trajetória de excelência.

Apesar dos impactos severos das enchentes de 2024, o Rio Grande do Sul registrou US$ 21,9 bilhões em exportações. A cerimônia oficial da premiação de 2025 ocorrerá no dia 14 de agosto, na Casa NTX, em Porto Alegre.

O Conselho do Prêmio Exportação RS é composto por lideranças de instituições que apoiam o cenário exportador gaúcho, incluindo: ADVB/RS, ApexBrasil, Badesul, Banco do Brasil, Banrisul, BRDE, Correios, FARSUL, Federasul, Fecomércio-RS, FIERGS, Transforma RS, Portos RS, Sebrae RS, Secretaria do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e UFRGS.

Lista completa dos vencedores:

Destaque Empresas Comerciais Exportadoras e Trading Companies

HD Parts

CLX GROUP

Priority Automotive

Destaque Serviços de Suporte à Exportação

AMRG - CARGONAVE GROUP

Luber Gestão de Riscos Logísticos

Interlink Cargo

Euro-América

Transportadora Real 94

Pibernat

Kuehne+Nagel

MBX GLOBAL SERVICES

CLEMAR ASSESSORIA E LOGÍSTICA EM COMÉRCIO INTERNACIONAL

GRUPO ORION MARÍTIMA

Wilson Sons - Unidade Tecon Rio Grande

Terminal Graneleiro S.A - TERGRASA

Efficienza Negócios Internacionais

Destaque Setorial | Indústria

Hyva do Brasil

Peccin

Finger Ambientes Personalizados

< OU >

Dubai Alimentos - Distinção Ouro

Grupo Crisdu

STIHL

FORBAL AUTOMOTIVE

Tecnovin

Calçados Beira Rio SA

Unylaser Produtos e Componentes Metálicos

Fante Bebidas

Taurus Armas S.A.

Docile

NOKO QUÍMICA - Distinção Diamante

TDK

CMPC Brasil

Nutrire Indústria de Alimentos Ltda

MANTOVA INDÚSTRIA DE TUBOS PLÁSTICOS

Maxiforja Componentes Automotivos Ltda - Distinção Diamante

Randon - Distinção Diamante

Vibra Foods

Termolar

FCC

VENCE TUDO

Bebidas Chiamulera

Destaque Setorial | Agro

Cooperativa Vinícola Aurora - Distinção Diamante

SLC Agrícola S.A.

Salton

Supra

ODERICH

3tentos

Divinut

Be8

RAR Agro & Indústria

Destaque Setorial | Serviços

Interact Solutions

Destaque Inovação Tecnológica

AEL SISTEMAS

Destaque Branding Internacional

Marcopolo

PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS SA

DaColônia

MARIA PAVAN

Premium International Freight Agency

Destaque Pequeno Desbravador Internacional