Golpes no processo seletivo para o serviço militar

O Exército alerta que as inscrições para todas as seleções do serviço militar, seja para militares temporários ou para cursos de formação, são realizadas exclusivamente pelo site oficial do Exército Brasileiro ou da 3ª Região Militar, onde constam avisos de seleção e editais. O Exército não realiza inscrições por meio de mídias sociais, não solicita pagamento ou pede dados pessoais fora dos canais oficiais.