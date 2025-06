Fóssil de peixe brasileiro apreendido na Itália retorna ao Brasil

Exemplar ficará disponível no Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, da Universidade Regional do Cariri.

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Um fóssil de um peixe brasileiro que havia sido apreendido na Itália foi repatriado e voltou ao Brasil . O Itamaraty informou na última quinta-feira (5) que a peça foi restituída e enviada para o Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens , da Universidade Regional do Cariri.

Trata-se de um fóssil da espécie Rhacolepis buccalis. A peça foi apreendida pela polícia italiana há aproximadamente dois anos e entregue à embaixada brasileira, com a indicação de que seria, teoricamente, um fóssil brasileiro . A confirmação veio por meio de um laudo técnico-científico emitido pelo Museu.

De acordo com Allysson Pontes, diretor do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, o fóssil tem cerca de 100 milhões de anos e pertence a uma espécie da Bacia Cultural Sociobiodiversa da Chapada do Araripe.