Evento do Tribunal de Justiça sobre inteligência artificial reunirá representantes da AWS, Microsoft e Google

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) realizará no dia 12 de junho um evento dedicado à inteligência artificial , com a presença de lideranças do Judiciário brasileiro e representantes de grandes empresas de tecnologia, como AWS, Microsoft e Google – parceiras no desenvolvimento de soluções tecnológicas para o Poder Judiciário gaúcho.

O desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, presidente do Conselho de Inovação e Tecnologia do TJ-RS, explica que as ferramentas têm como objetivo automatizar rotinas burocráticas, organizar documentos, sugerir precedentes e identificar padrões, sempre com supervisão humana e em conformidade com as normas éticas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).