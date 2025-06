Evento debaterá relação entre inteligência artificial e Direito

O Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (IARGS) realiza, nesta segunda-feira (16), o Webinar – I Colóquio do Departamento de Inteligência Artificial e Direito, com o tema “A Avaliação”, de Fleur Fortuné: até onde iremos com a Inteligência Artificial. O evento ocorre às 18h e será transmitido ao vivo pelo canal oficial do IARGS no YouTube.