Estado e prefeitura de Porto Alegre apostaram na prevenção e atuaram com rapidez diante da elevação dos rios

Medição deve ficar acima da cota de alerta, de 3m, ao menos até domingo. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Uma coisa são as obras de proteção de Porto Alegre e do Estado, que nos tornarão mais fortes. Só depois disso, é que teremos alguma tranquilidade, quando a chuva começar a cair.

Falo das obras emergenciais - afinal de contas, é um absurdo que, mais de um ano depois da enchente de 2024, comportas tenham de ser fechadas com bags e argila. E falo também das obras estruturantes - o sistema de proteção de Eldorado do Sul, o dique do Arroio Feijó e as estruturas nas bacias do Sinos e Gravataí, cuja previsão de entrega é daqui cinco anos. É muito distante.

Outra coisa são medidas de prevenção. E nisso os governos do Estado e de Porto Alegre foram bem nestes últimos dias. O governador Eduardo Leite colocou o pé na estrada e liderou reuniões nos gabinetes de crise regionalizados em cidades como Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado, Torres e São Sebastião do Caí, além da Capital. Houve dados, análise em tempo real e articulação com as prefeituras, o permitiu que moradores fossem retirados de casa antes que a água subisse.

Em Porto Alegre, no bairro Arquipélago (a região das ilhas), a Defesa Civil, Brigada Militar e Marinha fizeram operações de resgate no bairro Arquipélago devido à elevação do nível do Guaíba. Os moradores foram levados para um abrigo nos arredores do aeroporto.

Desde o início das previsões de elevadas chuvas o prefeito Sebastião Melo conduziu reuniões diárias no Ceic para avaliar cenários e prognósticos meteorológicos e hidrológicos.

Hoje, há uma empresa contratada, a Catavento, que fornece informações diárias sobre o clima. Quando a situação se agravou, no final de semana, Melo convocou reuniões na sexta, sábado e domino. Na de domingo, com o cenário mais concreto do volume de chuvas que caiu na bacia do Guaíba (aproximadamente 500mm em todos os rios, no acumulado, e em Porto Alegre, cerca de 70mm) ele tomou a decisão de fechar todas as comportas remanescentes.

Tanto Melo quanto Leite estão tomando decisões mais assertivas a partir de prognósticos climáticos mais fidedignos.

Houve agilidade e transparência.