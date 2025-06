Escola municipal de Porto Alegre está entre as 50 melhores do mundo

Escola Municipal de Ensino Fundamental Saint-Hilaire, de Porto Alegre , está entre as 50 finalistas do Prêmio de Melhor Escola do Mundo 2025 (World’s Best School Prizes 2025).

A instituição localizada na Vila Panorama, bairro Lomba do Pinheiro, concorre com outras nove, na categoria Superação de Adversidades, com o projeto Em Busca dos Jardins, que incentivou mais de 300 crianças a denunciarem situações de violência sexual. Além de um livro, os estudantes criaram uma bolsa pedagógica com as ferramentas para ajudar e incentivar os professores a abordar o tema nas salas de aula.