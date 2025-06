Em relatório paralelo de CPI, oposição acusa prefeito Sebastião Melo de homicídio doloso em incêndio na Pousada Garoa

Incêndio destruiu prédio da Pousada Garoa, na Avenida Farrapos, em Porto Alegre, em abril de 2024. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Em voto divergente ao relatório da CPI da Pousada Garoa, o presidente da comissão, vereador Pedro Ruas (PSOL), acusa o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, de homicídio doloso (dolo eventual) pelo incêndio no prédio, ocorrido em abril de 2024.

A tragédia resultou na morte de 11 pessoas e deixou outras 15 feridas, entre elas moradores em situação de rua que estavam abrigados no local por meio de contrato com a prefeitura.

Além de Melo, Ruas também acusa o então secretário do Desenvolvimento Social de Porto Alegre, Léo Voigt, o então presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), Cristiano Roratto, e o proprietário do local, André Kologeski, de homicídio doloso (dolo eventual). Duas fiscais da prefeitura são acusadas de homicídio culposo.

Por sete votos a quatro, o relatório final da CPI que apurou o incêndio na Pousada Garoa foi aprovado na manhã desta quinta-feira (26). A investigação parlamentar concluiu que houve negligência grave no caso e recomendou que o proprietário do local, André Kologeski, seja responsabilizado civil e criminalmente. O relator da CPI, vereador Marcos Felipi (Cidadania), afirma que não encontrou elementos suficientes para responsabilizar criminalmente agentes públicos.

Leia Mais Relator da CPI da Pousada Garoa conclui que tragédia foi causada por negligência do proprietário

Na avaliação de Ruas, entretanto, haveria também responsabilidade de gestores públicos. A acusação se baseia na teoria do direito chamada "omissão penalmente relevante", que ocorre quando alguém (no caso, agentes públicos), tendo o dever legal ou contratual de agir para evitar um resultado, deixa de fazê-lo, e esse resultado ocorre devido à sua inação.

— Essas pessoas que morreram acreditaram na prefeitura. Quando a prefeitura contrata um prédio, esse prédio passa a ser uma extensão da prefeitura — disse Ruas à coluna.

O relatório da CPI seguirá, agora, para o Ministério Público, que analisará o caso e definirá se oferecerá denúncia à Justiça. A Polícia Civil já indiciou Kologeski, Roratto e uma das fiscais por incêndio culposo.

A coluna tenta contato com prefeitura e com as demais pessoas citadas na reportagem.

Contrapontos

O que diz Léo Voigt, ex-secretário do Desenvolvimento Social de Porto Alegre.

“As conclusões do inquérito policial e do relatório da CPI tornam essa manifestação surpreendente, sem amparo nos fatos e nos documentos”.

A defesa de André Kologeski, proprietário do local, afirma que:

"Reiteramos com veemência que o incêndio na Pousada Garoa foi um ato criminoso, cuja motivação exige uma investigação aprofundada e imparcial. É imperativo que o Inquérito Policial seja reaberto para que a verdade prevaleça. A justiça deve atuar com ética e transparência, garantindo que inocentes não sejam punidos e que os verdadeiros responsáveis sejam identificados e responsabilizados."

O que diz a defesa de Cristiano Roratto, ex-presidente da Fasc:

Em nota encaminhada à coluna, o advogado Fabio Correa dos Santos, que representa Roratto, afirmou que o parecer do relator da CPI é uma peça sólida, e acrescenta: "Nossa defesa jurídica realizada pela Velazco Correa Advogados começa quando fizemos um contraponto ao relatório final do inquérito policial no caso da Pousada Garoa. Vimos um defeito na investigação que culminou no indiciamento do Cristiano Roratto, ex-presidente da Fasc, e a CPI corrigiu este defeito". O advogado afirma que "o sinistro na Pousada Garoa gerou um foco negativo sobre uma pessoa inocente e o parecer da CPI corrige o erro".