Em evento em São Paulo, InvestRS inaugura escritório no coração financeiro do país

Inauguração do escritório na rua Leopoldo Couto Magalhães. Mauricio Tonetto / SECOM/RS

Um evento para mais de 250 empresários na elegante Casa Fasano, em São Paulo, marcou nesta segunda-feira (23) a chegada da InvestRS, agência de desenvolvimento do Estado, ao coração financeiro do país.

Um escritório foi inaugurado à tarde na região da Avenida Brigadeiro Faria Lima, conhecida pela concentração de escritórios e empresas, especialmente do setor financeiro e tecnologia. O foco dessa espécie de embaixada do Rio Grande do Sul na capital paulista será buscar investimentos de empresas nacionais e multinacionais no Estado e auxiliar empreendedores gaúchos que desejam fazer negócios fora do território gaúcho e no Exterior.

— O RS tem agora uma posição, a partir de sua agência, para estar onde os negócios acontecem, levando os negócios e trazendo o potencial do RS em produção para ser exibido e promovido nessa grande vitrine que é São Paulo e a Faria Lima — disse o governador Eduardo Leite.

Evento reuniu mais de 250 empresários na Casa Fasano. Rodrigo Lopes / Agência RBS

Durante o almoço, o presidente da InvestRS, Rafael Prikladnicki, apresentou o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Estado, os setores estratégicos, como de biocombustíveis e semicondutores, e as expectativas de investimentos. Ele destacou que, desde a criação da agência, no ano passado, o InvestRS manteve contatos com cerca de 500 empresas, que se transformaram em uma carteira de mais de 30 projetos, com investimentos potenciais de R$ 5 bilhões.

Em formato de painel, Leite e o economista Aod Cunha conversaram sobre cenários para o desenvolvimento dos Estados brasileiros. O governador destacou o ambiente de funcionalidade do Estado e a capacidade de atração de investimentos.

— O RS reduziu impostos, promove investimentos em infraestrutura diretamente e por parcerias público-privadas e concessões, que fizeram com melhorássemos logística portuária, aeroportuária e rodoviária. Temos um ambiente de desburocratização para abertura de novos negócios e incentivos fiscais para estimular ramos aos quais somos vocacionados — afirmou.

A sede física do escritório ficará na Rua Leopoldo Couto Magalhães, 1098, e será comandada pelo vice-presidente da InvestRS, o gaúcho radicado em São Paulo Eduardo Lorea.

— Este é um escritório entregue para a comunidade gaúcha, para gerar negócios com os atores do mercado financeiro, e para contato com os escritórios de advocacia, as grandes consultorias que auxiliam as empresas a tomarem decisões de investimento: sobre onde ficará localizada, qual o ambiente jurídico mais favorável, e as condições de encaixe na cadeia de valor para que as empresas possam prosperar e serem competitivas. Hoje, estamos debutando na Faria Lima — explicou Lorea.

Durante o evento, foram anunciados dois protocolos de intenções com empresas da área de semicondutores. Um deles é uma fábrica de chips do grupo Tellescom, com investimento de R$ 1 bilhão. A unidade será instalada em Cachoeirinha, na Região Metropolitana.

Esse projeto vem sendo estudado há dois anos. A empresa tem sede em São Paulo e indústria em Manaus.

Já o outro protocolo é com a Chipus, empresa de Santa Catarina, que deve instalar um centro de pesquisa e desenvolvimento no Estado, em local ainda a ser definido.