Em carta à ONU, Irã diz que responderá "de forma decisiva e proporcional"

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) realizará uma reunião ainda nesta sexta-feira (13) para debater os recentes ataques de Israel ao Irã. Pela manhã, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, enviou uma carta ao presidente do órgão, na qual classifica as ações israelenses como "exemplos claros de terrorismo".