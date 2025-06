Em artigo, cardeal dom Jaime alerta para "morosidade" de autoridades diante de novos estragos da chuva

Em artigo publicado no site da Arquidiocese de Porto Alegre, o cardeal dom Jaime Spengler chamou à responsabilidade as autoridades gaúchas diante de estragos, desabrigados e nova ameaça de enchentes no Estado: "Novamente os mesmos discursos: "Choveu acima da média", "infelizmente não se pode prever este tipo de situação", estamos empenhados em ir ao encontro de quem necessita de auxílio", escreveu.