Em alusão ao Dia dos Namorados, Embaixada da França publica foto de selfie de Macron e Lula abraçados em Paris

Em comemoração ao Dia dos Namorados , a Embaixada da França no Brasil publicou nesta quinta-feira (12), em tom divertido, uma foto dos presidentes Emmanuel Macron , da França, e Luiz Inácio Lula da Silva , do Brasil.

A imagem, que já havia viralizado durante a visita da comitiva brasileira ao país, na semana passada, mostra os dois líderes abraçados, com a Torre Eiffel ao fundo iluminada com as cores da bandeira do Brasil.