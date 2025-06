Cuidado! Há um novo velho golpe contra clientes de bancos

Golpistas usam 0800 para forjar central telefônica do banco e enganar vítimas

Uma gravação se parece com a de uma central de atendimento do seu banco: Diz a voz: "Seu aplicativo foi conectado a outro aparelho e, com isso, poderá fazer saques e outras movimentações financeiras. Digite 1 se foi você; Digite 2, se não foi você - e será transferido para um de nossos especialistas em segurança".