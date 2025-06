CPI da Pousada Garoa: tragédia é apenas sintoma da forma como tratamos os invisíveis da nossa Porto Alegre

Pousada da rede Garoa incendiada na Farrapos, em Porto Alegre Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Uma CPI é sempre um julgamento político. E é, a partir desta perspectiva que, acredito, devemos observar a o final do processo na Câmara Municipal, que investigou o incêndio na Pousada Garoa, em Porto Alegre, em abril de 2024. O relatório, de autoria do vereador Marcos Felipi (Cidadania), foi aprovado por sete votos a quatro. Sem novidade, uma vez que a conformação do grupo de parlamentares da CPI obedece à proporção da Casa, onde a prefeitura tem maioria. A investigação concluiu que houve negligência grave no caso e recomendou que o proprietário do local, André Kologeski, seja responsabilizado civil e criminalmente. O relatório oficial livrou agentes públicos de responsabilidade.

O voto de discordância do presidente da CPI, também chamado de relatório paralelo, do vereador Pedro Ruas (PSOL), chamou atenção. Não pelo voto em si - discordâncias são habituais em CPIs. A questão é a gravidade das acusações nele embutido: Ruas acusou o prefeito Sebastião Melo e outros agentes públicos de homicídio doloso (dolo eventual). Disse que se baseia na teoria do direito chamada "omissão penalmente relevante", que ocorre quando alguém (no caso, agentes públicos), tendo o dever legal ou contratual de agir para evitar um resultado, deixa de fazê-lo, e esse resultado ocorre devido à sua inação.

— Essas pessoas que morreram acreditaram na prefeitura. Quando a prefeitura contrata um prédio, esse prédio passa a ser uma extensão da prefeitura — afirmou.

A coluna procurou o prefeito, que até o fechamento da edição não havia se manifestado.