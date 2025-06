Conflito entre Israel e Irã: reunião com europeus termina sem avanços, mas diálogo continua

A reunião entre autoridades diplomáticas do Reino Unido, Alemanha e França com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, em Genebra (Suíça) na sexta-feira (20), não resultou em grandes avanços. No entanto, os líderes europeus defenderam a continuidade das discussões e expressaram preocupação com a escalada do conflito na região. Os representantes iranianos, por sua vez, reafirmaram a posição de que a defesa do país não é negociável.