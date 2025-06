Conab vai doar 4 mil cestas de alimentos da agricultura familiar para atingidos pela enchente

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vai doar 4 mil cestas de alimentos — o equivalente a 68 toneladas de produtos da agricultura familiar — para a população afetada pela enchente no Rio Grande do Sul , com foco na região metropolitana de Porto Alegre.

Além disso, cozinhas solidárias da Região Metropolitana serão abastecidas, com donativos que estarão disponíveis na sede do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. Uma cozinha instalada no local preparará refeições para distribuição a desabrigados no bairro Sarandi, zona norte da Capital.