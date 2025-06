Comitiva de políticos brasileiros que estavam em Israel deixa o país por terra

O Ministério das Relações Exteriores de Israel informou na manhã desta quarta-feira (18) que todos os integrantes das delegações brasileiras que estavam no país deixaram o território em segurança.

Em razão da guerra com o Irã, o aeroporto Ben Gurion, nos arredores de Tel Aviv, foi fechado .

A operação de retirada dos brasileiros foi organizada pelos ministérios de Relações Exteriores de Israel e do Brasil. "Estamos confiantes de que, assim que as condições permitirem, daremos continuidade em breve a nossa relação dinâmica e frutífera, que refletirá o importante trabalho realizado pelas delegações e abrirá caminho para novas visitas e uma cooperação ainda mais profunda no futuro", afirmou a embaixada israelense em Brasília.