Com recorte de jornais, documentos e desenhos, exposição homenageia os 80 anos do retorno dos pracinhas da FEB

De acesso gratuito, a exposição estará disponível para visitação no Museu do Comando Militar do Sul (MCMS) , reunindo reproduções de notícias da época, desenhos do artista plástico gaúcho Carlos Scliar — ex-soldado da FEB na Itália — produzidos direto dos combates, além de documentos históricos e elementos audiovisuais.

A exposição é realizada pela Casa da Memória Unimed Federação/RS e pelo Instituto Unimed/RS, com patrocínio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e da Cavaletti S/A, além do apoio do Museu Militar do Comando Militar do Sul, do Museu da Comunicação Hipólito José da Costa e da Biblioteca Pública do Estado.