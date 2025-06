Com participações internacionais, Porto Alegre sedia evento sobre burnout e estresse

Evento ocorre no Plaza São Rafael, em Porto Alegre. thodonal / stock.adobe.com

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Porto Alegre sedia, desta terça-feira (24) até quinta-feira (26), o 25º Congresso de Stress, promovido pela International Stress Management Association (ISMA-BR). A programação do evento inclui palestras, workshops, debates, minicursos e exposições sobre estresse, saúde mental e estratégias de bem-estar. O evento ocorre Plaza São Rafael, com inscritos de 25 Estados e do Distrito Federal.

Entre os palestrantes está Sara L. Tamers, PhD, MPH, pesquisadora em saúde e coordenadora de Desenvolvimento de Programas de Pesquisa no Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional (NIOSH), vinculado aos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA. Sara já ministrou palestras na NASA e trará uma visão global sobre gestão do estresse e promoção de ambientes de trabalho saudáveis.

Outra presença internacional é de Christina Maslach, professora emérita de psicologia da University of California, Berkeley, e referência mundial em estudos sobre burnout e saúde laboral.

Nas participações brasileiras, destacam-se Lúcia Simões Sebben, psicóloga e pioneira em pesquisas sobre avaliação psicossocial e gestão de riscos no trabalho, e Eugênio Hainzenreder Júnior, advogado e professor da PUCRS, com pós-doutorado pela Universidade de Sevilha (Espanha).

O foco da palestra dos dois é debater a atualização da Norma Regulamentadora NR-1, que agora inclui riscos psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO). A mudança obriga as empresas a adotarem medidas preventivas para proteger a saúde mental dos trabalhadores, refletindo uma crescente preocupação com o tema no Brasil.