Com Cristina Kirchner, Argentina tem dois ex-presidentes condenados após redemocratização

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Corte Suprema de Justiça da Argentina confirmou nesta terça-feira (10) a condenação à prisão da ex-presidente Cristina Kirchner. No entanto, esse não é um caso isolado na história recente do país: desde a redemocratização, em 1983, outro ex-presidente havia sido condenado pela Justiça — Carlos Menem, também do Partido Justicialista (PJ), a mesma legenda de Cristina.