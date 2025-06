Coca-Cola de Porto Alegre abre seleção de vagas para contratação e capacitação de pessoas com deficiência

As vagas são exclusivas para pessoas com deficiência ou reabilitadas. Coca-Cola Femsa / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Coca-Cola FEMSA Brasil está com 10 vagas abertas para o programa Acelerando Talentos no Rio Grande do Sul. A iniciativa visa a contratação e capacitação de pessoas com deficiência, oferecendo vagas para atuação como promotora e promotor de vendas, em diversas regiões do Estado. As inscrições podem ser feitas pelo link.

Para participar, os interessados precisam ter 18 anos ou mais, Ensino Fundamental concluído e disponibilidade para trabalhar de segunda a sábado. As vagas são exclusivas para pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os selecionados serão convidados a participar de um processo seletivo, previsto para acontecer no dia 22 de julho.

Leia Mais Câmara dos Deputados debate papel estratégico do Aeroporto Salgado Filho na recuperação do RS