China prepara "ponte de navios", que pode ser usada para invasão de Taiwan

Até mesmo os taiwaneses reconhecem que a questão não é se mas quando a China irá ocupar Taiwan, que Pequim considera uma província rebelde. Esse dia pode estar próximo.

Até semanas atrás, vídeos, que circulavam apenas em sites especializados em defesa, mostravam uma geringonça gigantesca, que parecia saída do filme Water World, o Segredo das Águas, sucesso nos anos 1990 com Kevin Costner.

The Washington Post publicou trouxe as cenas ao público em geral: tratavam-se de três embarcações enfileiradas, suspensas sobre "pernas" e conectadas entre si por uma espécie de ponte, que se estendida do mar até a costa por quase um quilômetro.

A CNN geolocalizou o vídeo para uma praia pública perto de Zhanjiang, uma cidade portuária na província de Guangdong, no sul da China, e sede da Frota do Mar do Sul da marinha chinesa.

Aquele aparato de aço e ferro imediatamente fez os estrategistas erguerem as sobrancelhas, suspeitando de que a China pode estar preparando uma operação de desembarque anfíbio em Taiwan. Essa "ponte" gigantesca poderia formar um pier móvel, como uma verdadeira freeway para a ilha, colocando, em poucas horas, milhares de blindados nas areias taiwanesas.

O aparato se torna ainda mais preocupante quando se junta as peças do quebra-cabeças estratégico. Em maio, a China colocou no mar para testes o Fujian, o primeiro porta-aviões a utilizar catapultas, superando os dois outros do país, o Shandong e o Liaoning.

Além disso, pesquisadores chineses de instituições ligadas ao governo desenvolveram um poderoso dispositivo de águas profundas: um cortador de cabos, capaz de romper linhas de comunicação e energia fortemente fortificadas em profundidades de até quatro mil metros — quase o dobro do cabo submarino mais profundo do mundo. No caso de uma invasão, a China poderia cortar os cabos submarinos ao redor de Taiwan, semeando pânico entre a população e interrompendo as comunicações com o Exterior.