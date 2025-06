Caso Zambelli: como Brasil e Itália resolveram episódios de extradição de condenados na Justiça

Tommaso Buscetta, Salvatore Cacciola, Henrique Pizzolato e Cesare Battisti. Montagem de AFP / Cacalos Garrastazu / ANDRÉ DUSEK / Reginaldo CASTRO / AFP / Agência RBS / Agência Estadão / AFP

Carla Zambelli não é a primeira condenada pela Justiça brasileira a buscar refúgio na Itália.

Brasil e o país europeu estão vinculados pelo Acordo de Cooperação Mútua em Matéria Penal, estabelecido em 1989, que prevê colaboração jurídica e policial entre os países, incluindo extradição e troca de informações.

Nesta quarta-feira (4), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou a prisão preventiva de Zambelli. A defesa da deputada federal informou que a parlamentar, condenada por acusação de ter invadido o sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), estaria na Flórida (EUA). Veja episódios similares.

Tommaso Buscetta

Em 1960, chegou ao Brasil Tommaso Buscetta. Ele foi um dos mais famosos mafiosos italianos e um dos primeiros grandes arrependidos da Cosa Nostra (máfia siciliana). Na Itália, atuou no tráfico internacional de drogas. No Brasil, participou de negócios ilegais, mas foi preso em 1972 e extraditado para a Itália. Depois, foi solto em 1980 e voltou para o Brasil. Em 1983, foi novamente preso. Temendo por sua vida, decidiu colaborar com as autoridades e se tornou o primeiro grande "pentiti" (arrependido) da máfia italiana. Entrou no programa de proteção a testemunhas dos EUA e morreu em 2000.

Salvatore Cacciola

Também italiano, Salvatore Cacciola foi um banqueiro com dupla cidadania, condenado por crimes financeiros. Ele ficou conhecido por sua fuga para a Itália e posterior extradição. Seus crimes envolvem corrupção, fraude e conexões com o crime organizado. Condenado em 2002 a 17 anos de prisão por associação criminosa e delitos de colarinho branco, fugiu para a Itália usando passaporte falso. Foi preso em 2007 pela Polícia Federal, em uma operação conjunta com a Interpol. Após anos de batalha judicial, foi extraditado para a Itália em 2009, onde cumpriu pena.

Henrique Pizzolato

O catarinense Henrique Pizzolato, com dupla cidadania, foi diretor do Banco do Brasil conhecido por seu envolvimento no escândalo do Mensalão. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal (STF) o condenou a 12 anos de prisão por crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e peculato (desvio de dinheiro público). Em 2013, antes de ser preso, Pizzolato fugiu para a Itália. Lá, viveu por anos como foragido até ser preso com base em um pedido de extradição do Brasil. Após anos de batalha judicial, foi extraditado em 2018 e cumpriu pena no Brasil. Em 2021, passou para o regime semiaberto e, posteriormente, foi liberado.

Cesare Battisti

Um dos asilos mais controversos da história recente do país, o ex-militante de extrema-esquerda italiano Cesare Battisti ficou conhecido por seu envolvimento com grupos armados na Itália nos anos 1970, onde era acusado de participar de assaltos, sequestros e quatro homicídios. Em 1981, fugiu para a França, onde conseguiu asilo político. Os franceses revogaram seu asilo. Naquele momento, ele escapou para o México e, depois, para o Brasil, em 2004. Em 2009, o governo Lula lhe concedeu asilo político, ignorando um pedido de extradição da Itália — que o acusava de terrorismo. O Brasil o considerava um perseguido político. Em 2019, o governo Jair Bolsonaro autorizou sua extradição, e Battisti foi preso e deportado para a Itália, onde cumpriu pena.