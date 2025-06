Campanha publicitária que usa cerveja na prevenção do Alzheimer é premiada em Cannes

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A peça publicitária do Projeto Memento Beer, cerveja da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva) que ajuda a reduzir o risco de Alzheimer, ganhou o Leão de Prata no Cannes Lions International Festival of Creativity, um dos mais importantes prêmios da publicidade mundial.