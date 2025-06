Câmara dos Deputados debate papel estratégico do Aeroporto Salgado Filho na recuperação do RS

A Comissão Externa sobre os Danos Causados pelas Enchentes no RS da Câmara dos Deputados realizará na quarta-feira (11), em Brasília, uma audiência pública para debater a situação do Aeroporto Internacional Salgado Filho e sua importância na retomada econômica do Estado.

Também foram convidados representantes do Ministério de Portos e Aeroportos, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), da Secretaria Federal da Reconstrução no RS, do Governo do Estado, da prefeitura de Porto Alegre e de diversas companhias internacionais, incluindo Aerolíneas Argentinas, TAP Air Portugal, Sky Airlines e ITA Airways, além da Fraport Brasil, concessionária do Aeroporto Salgado Filho.