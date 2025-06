Brasil expressa "firme condenação" e diz que ataques de Israel ao Irã podem provocar "conflito de ampla dimensão"

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Diante do avanço dos ataques entre Israel e Irã , iniciados na noite desta quinta-feira (12), o Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota nesta sexta-feira (13) para se pronunciar sobre o conflito.

No documento do Itamaraty, o Brasil expressa "firme condenação" à ofensiva e alerta que os fatos podem "mergulhar toda a região em um conflito de grandes proporções" (veja a nota completa no fim da reportagem).