Brasil "condena com veemência" ataques dos EUA ao Irã e expressa preocupação com escalada do conflito

Itamaraty divulgou nota na tarde deste domgino (22). Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil/ Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Brasil condenou os ataques militares dos Estados Unidos às instalações nucleares do Irã no sábado (21). Conforme nota emitida pelo Ministério das Relações Exteriores neste domingo (22), o governo também demonstra preocupação com a possível escalada do conflito no Oriente Médio.

A nota ainda afirma que "qualquer ataque armado a instalações nucleares representa flagrante transgressão da Carta das Nações Unidas e de normas da Agência Internacional de Energia Atômica", e também declara que a ação "representa uma grave ameaça à vida e à saúde de populações civis".

O documento reforça o posicionamento do Brasil quanto à utilização de energia nuclear apenas para fins pacíficos e ressalta a necessidade de uma solução diplomática para o fim da violência e para o avanço das negociações de paz.

Veja a nota completa

O governo brasileiro expressa grave preocupação com a escalada militar no Oriente Médio e condena com veemência, nesse contexto, ataques militares de Israel e, mais recentemente, dos Estados Unidos, contra instalações nucleares, em violação da soberania do Irã e do direito internacional. Qualquer ataque armado a instalações nucleares representa flagrante transgressão da Carta das Nações Unidas e de normas da Agência Internacional de Energia Atômica. Ações armadas contra instalações nucleares representam uma grave ameaça à vida e à saúde de populações civis, ao expô-las ao risco de contaminação radioativa e a desastres ambientais de larga escala.

O Governo brasileiro reitera sua posição histórica em favor do uso exclusivo da energia nuclear para fins pacíficos e rejeita com firmeza qualquer forma de proliferação nuclear, especialmente em regiões marcadas por instabilidade geopolítica, como o Oriente Médio.

O Brasil também repudia ataques recíprocos contra áreas densamente povoadas, os quais têm provocado crescente número de vítimas e danos a infraestrutura civis, incluindo instalações hospitalares, as quais são especialmente protegidas pelo direito internacional humanitário.