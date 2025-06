Audiência para debater situação do Salgado Filho reúne deputados, governador, Fraport, companhias aéreas e Anac

Uma audiência pública realizada nesta quarta-feira (11) discutiu a situação do Aeroporto Internacional Salgado Filho e sua importância estratégica para a retomada econômica do Rio Grande do Sul. O debate, promovido pela Comissão Externa sobre os Danos Causados pelas Enchentes no estado, reuniu deputados, o governador Eduardo Leite, representantes de companhias aéreas e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).