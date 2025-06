Pressionado, Netanyahu reage como de hábito: iniciando uma guerra

Ataque no Irã matou pelo menos oito pessoas, dois altos militares e cientistas que trabalhariam nas pesquisas com urânio

Para entender o ataque de Israel ao Irã é preciso voltar 24 horas no tempo. Um dia antes da ofensiva, que matou seis cientistas do programa nuclear iraniano e dois militares de alto escalão, o governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, sobrevivera a uma votação na Knesset, que, por pouco, não derrubou seu governo. Dos 120 deputados, 53 apoiaram a dissolução do parlamento, contra 61 que votaram contra. Nos 53, dois parlamentares integram a coalizão de governo. Ou seja, há uma cisão no apoio a Netanyahu.